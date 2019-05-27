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В Кремле ответили на требование трибунала по морскому праву ООН

12:32 27.05.2019 Источник: НГ-Online

Позиция российских властей относительно инцидента в Керченском проливе не изменилась после решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Будущее украинских моряков решит российский суд. Об этом газете "Ведомости" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Позиция не может измениться. Должны завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", — заметил он.

Напомним, 25 мая Международный суд по морскому праву обязал Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля.

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