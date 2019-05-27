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Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге

13:05 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем разговоре затрагивали тему планируемого возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и патриарх Кирилл встретились 24 мая, президент поздравил предстоятеля РПЦ с днем тезоименитства.

"Да, они затрагивали эту историю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли президент и патриарх тему екатеринбургского храма. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и патриарх Кирилл всегда "весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки". О других подробностях этой части беседы главы государства и предстоятеля РПЦ Песков не сообщил.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

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