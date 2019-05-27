0
0
114
НОВОСТИ

Пучдемон избран в Европарламент

13:32 27.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас избраны в Европейский парламент, сообщают испанские СМИ. Оба политика являются фигурантами судебных разбирательств в Испании.

Жункерас находится в предварительном заключении. Карлес Пучдемон сейчас в Бельгии.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.05.2019
Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти в Россию
0
7
14:12 27.05.2019
Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга
0
55
14:00 27.05.2019
В запущенную с Плесецка ракету-носитель "Союз" попала молния
0
78
13:20 27.05.2019
Биткоин пошел в рост
0
117
13:05 27.05.2019
Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге
0
150
13:00 27.05.2019
В Кремле не подтверждают отставку Суркова
0
160
12:32 27.05.2019
В Кремле ответили на требование трибунала по морскому праву ООН
0
198
12:20 27.05.2019
США пока не готовы заключить торговую сделку с Китаем - Трамп
0
191
12:05 27.05.2019
Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе
0
183
12:00 27.05.2019
На Украине оценили последствия возможного дефолта
0
242

Возврат к списку