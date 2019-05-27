Пучдемон избран в Европарламент
13:32 27.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас избраны в Европейский парламент, сообщают испанские СМИ. Оба политика являются фигурантами судебных разбирательств в Испании.
Жункерас находится в предварительном заключении. Карлес Пучдемон сейчас в Бельгии. Эхо Москвы
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