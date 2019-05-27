В запущенную с Плесецка ракету-носитель "Союз" попала молния
14:00 27.05.2019 Источник: Интерфакс
Разряд молнии попал в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник утром отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".
На сайте телеканала "Звезда" опубликован фрагмент репортажа с запуска, на котором видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты, в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит ракета.
Источники "Интерфакса" в ракетно-космической космической отрасли подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.
"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал один из собеседников агентства.
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