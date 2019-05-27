Такси могут оснастить устройствами для контроля времени работы водителей
15:12 27.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Совете Федерации предложили установить приборы, контролирующие рабочее время таксистов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
«Данное устройство (тахограф - прим. Агентства «Москва») предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Изначально мы приняли решение устанавливать данные приборы в автобусы и грузовые автомобили. Есть смысл рассматривать установку устройств, которые будут контролировать время работы таксистов, для повышения безопасности дорожного движения. Но будет необходимо определить, какие приборы будут применяться: будет ли это система ГЛОНАСС с расширенными функциями или тахограф», - сказал И.Фомин.
Парламентарий выразил мнение, что оснащение автомобилей такси вряд ли произойдет в короткие сроки, поскольку вопрос требует всестороннего обсуждения.
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