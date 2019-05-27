Аккредитация аспирантуры может быть отменена

15:32 Источник: Интерфакс

Министерство науки и высшего образования России в законопроекте об обязательной защите кандидатской диссертации для аспирантов предусмотрело отмену государственной аккредитации программ аспирантуры.

"Законопроектом предлагается отменить проведение государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры)", - отметили в пресс-службе.



Там пояснили, что отмена госаккредитации не должна отрицательно сказаться на аспирантах: все существующие академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу, сохраняются.

