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НОВОСТИ

Аккредитация аспирантуры может быть отменена

15:32 27.05.2019 Источник: Интерфакс

Министерство науки и высшего образования России в законопроекте об обязательной защите кандидатской диссертации для аспирантов предусмотрело отмену государственной аккредитации программ аспирантуры.

"Законопроектом предлагается отменить проведение государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры)", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что отмена госаккредитации не должна отрицательно сказаться на аспирантах: все существующие академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу, сохраняются.

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