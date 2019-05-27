Мужчина с ножом напал на редакцию газеты в Ставропольском крае
16:00 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре сотрудника газеты "Родина" ранены в Ставропольском крае после нападения неизвестного мужчины с ножом.
Полиция Ставрополя начала доследственную проверку после нападения мужчины на редакцию газеты "Родина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.
"В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции города Ставрополя. Работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
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