0
0
0
НОВОСТИ

Мужчина с ножом напал на редакцию газеты в Ставропольском крае

16:00 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре сотрудника газеты "Родина" ранены в Ставропольском крае после нападения неизвестного мужчины с ножом.

Полиция Ставрополя начала доследственную проверку после нападения мужчины на редакцию газеты "Родина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

"В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции города Ставрополя. Работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 27.05.2019
Аккредитация аспирантуры может быть отменена
0
79
15:12 27.05.2019
Такси могут оснастить устройствами для контроля времени работы водителей
0
104
15:00 27.05.2019
Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить компенсацию ущерба избитому депутату
0
112
14:32 27.05.2019
Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти в Россию
0
162
14:12 27.05.2019
Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга
0
172
14:00 27.05.2019
В запущенную с Плесецка ракету-носитель "Союз" попала молния
0
211
13:32 27.05.2019
Пучдемон избран в Европарламент
0
202
13:20 27.05.2019
Биткоин пошел в рост
0
194
13:05 27.05.2019
Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге
0
228
13:00 27.05.2019
В Кремле не подтверждают отставку Суркова
0
229

Возврат к списку