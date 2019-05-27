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Только 25% из всех существующих в РФ учебников реально используются школами - Васильева

16:12 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только четверть учебников из всего перечня существующих в России реально используется в школах, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы "Поздняков", опубликованной в понедельник на сайте телеканала НТВ.

"Из этого огромного перечня учебников, которые в стране есть, только 25% реально используются школами, то есть одна четвертая. Школы покупают их, они лежат невостребованными", - сказала она.

Васильева подчеркнула, что Минпросвещения прилагает усилия для качественного изменения федерального перечня учебников. По ее словам, на сегодняшний день уже исправлены многие ошибки, работа над которыми продолжается.

Ранее Васильева неоднократно заявляла о том, что школьные учебники должны обновляться раз в три года, потому что в них должна содержаться актуальная информация и данные о последних научных открытиях.

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