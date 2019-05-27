В администрации Зеленского разработают новую инфостратегию для Донбасса

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В администрации Зеленского планируют разработать новую инфостратегию для Донбасса. Как заявил замглавы администрации Юрий Костюк, для этого проводятся встречи с журналистами, которые выехали с «оккупированных территорий».

«Журналисты, которые понимают не понаслышке, не из Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они ежедневно общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете», — заявил Костюк украинскому изданию «Новое время».



Он отметил, что заниматься вопросами информационной политики и «всем, что связано с креативом и коммуникациями», будет совместно с заместителем главы администрации президента Кириллом Тимошенко. Главой департамента инфополитики станет Ирина Победоносцева, которая работала директором по развитию студии «Квартал 95». Говорит Москва

