К 2050 году около 70% населения Земли будут проживать в городах - ученый
17:00 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 70% населения Земли будут проживать в городах к 2050 году. Такой прогноз озвучил в понедельник на лекции в НИУ "Высшая школа экономики" главный вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии (ОАЭ) Стивен Гриффитс.
Сейчас, по оценкам ученого, на долю городов приходится немногим более половины населения планеты.
"К 2050 году около 70% населения будут проживать в городах. Добыча ресурсов для поддержания жизнедеятельности городов увеличилась в двенадцать раз в период с 1900 по 2015 года и, как ожидается, удвоится к 2050 году", - приводят информацию из его доклада в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия".
Примерно две трети энергии от общемировой генерации потребляется в городах, там же вырабатывается более 70% от всех выбросов углерода в атмосферу. В 2012 году города производили 1,3 млрд тонн твердых отходов в год, и ожидается, что к 2025 году эти показатели возрастут до 2,2 млрд тонн.
"Проблема процесса урбанизации заключается в том, что мегаполисы порождают все больше новых вызовов, которые требуют молниеносных решений. Загрязнение воздуха, дефицит ресурсов, загруженность дорог и другие проблемы в городах стимулировали процесс поиска решения этих вызовов. И таким решением стало развитие "умных" городов", - говорится в сообщении пресс-службы.
НОВОСТИ
- 17:12 27.05.2019
- Серфингист погиб в Финском заливе после столкновения с "метеором"
- 16:32 27.05.2019
- В администрации Зеленского разработают новую инфостратегию для Донбасса
- 16:12 27.05.2019
- Только 25% из всех существующих в РФ учебников реально используются школами - Васильева
- 16:00 27.05.2019
- Мужчина с ножом напал на редакцию газеты в Ставропольском крае
- 15:32 27.05.2019
- Аккредитация аспирантуры может быть отменена
- 15:12 27.05.2019
- Такси могут оснастить устройствами для контроля времени работы водителей
- 15:00 27.05.2019
- Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить компенсацию ущерба избитому депутату
- 14:32 27.05.2019
- Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти в Россию
- 14:12 27.05.2019
- Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга
- 14:00 27.05.2019
- В запущенную с Плесецка ракету-носитель "Союз" попала молния
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать