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К 2050 году около 70% населения Земли будут проживать в городах - ученый

17:00 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 70% населения Земли будут проживать в городах к 2050 году. Такой прогноз озвучил в понедельник на лекции в НИУ "Высшая школа экономики" главный вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии (ОАЭ) Стивен Гриффитс.

Сейчас, по оценкам ученого, на долю городов приходится немногим более половины населения планеты.

"К 2050 году около 70% населения будут проживать в городах. Добыча ресурсов для поддержания жизнедеятельности городов увеличилась в двенадцать раз в период с 1900 по 2015 года и, как ожидается, удвоится к 2050 году", - приводят информацию из его доклада в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия".

Примерно две трети энергии от общемировой генерации потребляется в городах, там же вырабатывается более 70% от всех выбросов углерода в атмосферу. В 2012 году города производили 1,3 млрд тонн твердых отходов в год, и ожидается, что к 2025 году эти показатели возрастут до 2,2 млрд тонн.

"Проблема процесса урбанизации заключается в том, что мегаполисы порождают все больше новых вызовов, которые требуют молниеносных решений. Загрязнение воздуха, дефицит ресурсов, загруженность дорог и другие проблемы в городах стимулировали процесс поиска решения этих вызовов. И таким решением стало развитие "умных" городов", - говорится в сообщении пресс-службы.

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