Серфингист погиб в Финском заливе после столкновения с "метеором"

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Финском заливе сёрфингист погиб после столкновения с «метеором». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил официальный представить ГУ МЧС по СПб Андрей Литовка.

«В районе Морской набережной, 37, очевидец увидел, как сёрфингист попал под идущий на полном ходу «метеор». В настоящий момент проводится поиск сёрфингиста. Сильные волны не позволяют осуществлять поиски водолазами с пушками, поэтому проводим мониторинг поверхности воды и приборный поиск на месте данного происшествия».



По сообщениям очевидцев, спасатели нашли только части сёрфа.

