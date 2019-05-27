Серфингист погиб в Финском заливе после столкновения с "метеором"
17:12 27.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Финском заливе сёрфингист погиб после столкновения с «метеором». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил официальный представить ГУ МЧС по СПб Андрей Литовка.
«В районе Морской набережной, 37, очевидец увидел, как сёрфингист попал под идущий на полном ходу «метеор». В настоящий момент проводится поиск сёрфингиста. Сильные волны не позволяют осуществлять поиски водолазами с пушками, поэтому проводим мониторинг поверхности воды и приборный поиск на месте данного происшествия».
По сообщениям очевидцев, спасатели нашли только части сёрфа.
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