В прошлом году российские пограничники пресекли почти 100 тыс нарушений
18:22 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники погранслужбы пресекли почти 100 тысяч нарушений на границе России в прошлом году. Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Могу сказать, что пограничная служба с задачами защиты и охраны государственной границы справилась. В 2018 году было пресечено порядка 97 тысяч правонарушений на государственной границе и приграничной территории, задержаны и привлечены к административной ответственности более 89 тысяч иностранных и российских граждан", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
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