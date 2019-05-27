В прошлом году российские пограничники пресекли почти 100 тыс нарушений

18:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники погранслужбы пресекли почти 100 тысяч нарушений на границе России в прошлом году. Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Могу сказать, что пограничная служба с задачами защиты и охраны государственной границы справилась. В 2018 году было пресечено порядка 97 тысяч правонарушений на государственной границе и приграничной территории, задержаны и привлечены к административной ответственности более 89 тысяч иностранных и российских граждан", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".