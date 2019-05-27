МИД Белоруссии: В отношениях с Россией у нас проблем нет
18:45 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Белоруссия не имеют никаких проблем в отношениях и будут дальше координировать подходы на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс- конференции в понедельник по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"У нас абсолютно нет никаких разногласий и проблем. Мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а наоборот ведут к большей конфронтации. Поэтому мы договорились, как будем дальше действовать в этом направлении", - сказал Макей.
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