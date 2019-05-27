Америка не сможет купить оригинальные боеприпасы к российским образцам оружия
19:10 27.05.2019 Источник: Интерфакс
Поставка российских боевых патронов для нужд США в настоящее время невозможна, сообщили в госкорпорации "Ростех" в связи с объявлением Пентагоном о закупке патронов для российского оружия.
"Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений",- сказал "Интерфаксу" представитель корпорации в понедельник.
"Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии",- сообщили в Ростехе.
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