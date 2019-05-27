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НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге протестуют против храма в парке

22:13 27.05.2019

В понедельник, 27 мая, в Южно-Приморском парке прошел митинг в защиту парка от застройки. По нашим оценкам СМИ посетили около 300 человек. Организаторы дали выступить всем, кто выразил желание, - сообщает MR7.ru.

Параллельно с митингом в Храме покрова Божьей матери, который и планирует застройку части парка площадью в 1,7 га, проходила встреча, на которой служители прихода обнародовали имеющиеся у них документы на аренду земли, на благоустройство части территории, окруженной забором, а также протоколы общественных слушаний, где жители высказались за строительство храмового комплекса. На встречу пришли прихожане, которые предложили организаторам митинга за защиту парка объединиться и бороться против построенной вдоль парка бани и автомойки.

По данным прихода территория за церковью, которую на прошлой неделе окружили забором, будет благоустроена, и застройки на ней не планируется. Они предоставили проект благоустройства и разрешения ГАТИ и Водоканала.

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