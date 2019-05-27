Из России в Турцию будет направлен техперсонал для установки ЗРС С-400

22:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С такими словами глава военного ведомства выступил в эфире телеканала "Хабер тюрк".

"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", - сказал Акар, не приводя конкретного времени приезда российских специалистов.