0
0
96
НОВОСТИ

Из России в Турцию будет направлен техперсонал для установки ЗРС С-400

22:32 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С такими словами глава военного ведомства выступил в эфире телеканала "Хабер тюрк".

"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", - сказал Акар, не приводя конкретного времени приезда российских специалистов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:25 27.05.2019
Стало известно имя временного канцлера Австрии, который заменит Курца
0
38
22:13 27.05.2019
В Санкт-Петербурге протестуют против храма в парке
0
148
19:10 27.05.2019
Америка не сможет купить оригинальные боеприпасы к российским образцам оружия
0
344
19:09 27.05.2019
Эсминец «Гремящий» дал жару
0
343
18:45 27.05.2019
МИД Белоруссии: В отношениях с Россией у нас проблем нет
0
297
18:22 27.05.2019
В прошлом году российские пограничники пресекли почти 100 тыс нарушений
0
297
17:43 27.05.2019
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
0
348
17:12 27.05.2019
Серфингист погиб в Финском заливе после столкновения с "метеором"
0
360
17:00 27.05.2019
К 2050 году около 70% населения Земли будут проживать в городах - ученый
0
348
16:32 27.05.2019
В администрации Зеленского разработают новую инфостратегию для Донбасса
0
400

Возврат к списку