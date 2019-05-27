Стало известно имя временного канцлера Австрии, который заменит Курца
23:25 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит во вторник от обязанностей правительство канцлера Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера. С такими словами президент выступил в понедельник на пресс- конференции в своей канцелярии в Вене.
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