Здоровый образ жизни будут пропагандировать через фильмы и сериалы

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России обсуждает с Министерством культуры создание фильмов и сериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

"Мы активно взаимодействуем и с Министерством культуры, с которым у нас есть общие замыслы создания новых фильмов, сериалов, которые нам помогут", - сказала собеседница издания.

Кроме того, по ее словам, значительную роль в формировании ответственного отношения граждан к здоровью будут играть соцсети и СМИ. "Люди по-прежнему зависимы и от телевидения, и от печатных изданий. Большая часть молодежи черпает информацию в социальных сетях, так что нужно будет и об этом позаботиться, сделать единомышленниками операторов соцсетей", - пояснила министр.

В рамках нацпроекта "Демография" ведомство также собирает библиотеку корпоративных практик по сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте. Кроме того, будет изменен формат центров здоровья и профилактики - они станут центрами общественного здоровья из расчета один центр на 200-250 тысяч жителей.

Эту работу, а также создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Как ранее отмечала Скворцова, тема общественного здоровья и мотивации к его сохранению является ключевой для всей системы здравоохранения в рамках реализации национальных проектов.