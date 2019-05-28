Напавший на президента Бразилии с ножом ди Оливейра признан невменяемым

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автор покушения на жизнь президента Бразилии Жаира Болсонару, Аделиу Биспу ди Оливейра, признан невменяемым бразильским правосудием, и не подлежит уголовному наказанию за совершенное преступление. Об этом сообщил в понедельник портал "Антагониста".

Как уточняется, федеральный судья Бруну Савину согласился с доводами защиты, представившей соответствующее заключение психиатра. В нем утверждается, что злоумышленник страдает стойким бредовым расстройством и "в результате этой патологии был не в состоянии в полной мере осознать незаконность своих действий в момент их совершения". После вступления данного решения в законную силу ди Оливейра будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Как сообщала ранее "Фолья ди Сан-Паулу", правоохранительные органы не исключают, что нападение на Болсонару могло быть совершено в интересах третьих лиц. Такое мнение, в частности, базируется на том, что следствию так и не удалось установить, кто оплачивает дорогостоящие юридические услуги для безработного подозреваемого. Сами адвокаты этой информации также не раскрывают.



