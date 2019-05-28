0
0
47
НОВОСТИ

Напавший на президента Бразилии с ножом ди Оливейра признан невменяемым

07:30 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Автор покушения на жизнь президента Бразилии Жаира Болсонару, Аделиу Биспу ди Оливейра, признан невменяемым бразильским правосудием, и не подлежит уголовному наказанию за совершенное преступление. Об этом сообщил в понедельник портал "Антагониста".

Как уточняется, федеральный судья Бруну Савину согласился с доводами защиты, представившей соответствующее заключение психиатра. В нем утверждается, что злоумышленник страдает стойким бредовым расстройством и "в результате этой патологии был не в состоянии в полной мере осознать незаконность своих действий в момент их совершения". После вступления данного решения в законную силу ди Оливейра будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Как сообщала ранее "Фолья ди Сан-Паулу", правоохранительные органы не исключают, что нападение на Болсонару могло быть совершено в интересах третьих лиц. Такое мнение, в частности, базируется на том, что следствию так и не удалось установить, кто оплачивает дорогостоящие юридические услуги для безработного подозреваемого. Сами адвокаты этой информации также не раскрывают.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 28.05.2019
Власти Венесуэлы "верят в диалог" с оппозицией - Мадуро
0
22
08:15 28.05.2019
Министр обороны РФ прибыл в Душанбе на переговоры по вопросам модернизации армии
0
55
07:45 28.05.2019
Республиканцы не позволят объявить импичмент Трампу - СМИ
0
92
07:15 28.05.2019
Здоровый образ жизни будут пропагандировать через фильмы и сериалы
0
107
23:25 27.05.2019
Стало известно имя временного канцлера Австрии, который заменит Курца
0
426
22:32 27.05.2019
Из России в Турцию будет направлен техперсонал для установки ЗРС С-400
0
396
22:13 27.05.2019
В Санкт-Петербурге протестуют против храма в парке
0
509
19:10 27.05.2019
Америка не сможет купить оригинальные боеприпасы к российским образцам оружия
0
694
19:09 27.05.2019
Эсминец «Гремящий» дал жару
0
677
18:45 27.05.2019
МИД Белоруссии: В отношениях с Россией у нас проблем нет
0
539

Возврат к списку