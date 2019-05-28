Республиканцы не позволят объявить импичмент Трампу - СМИ
07:45 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканцы Сената Конгресса США не позволят объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу, если контролируемая демократами Палата представителей направит в верхнюю палату соответствующее представление. Об этом сообщила в понедельник газета "Хилла", которая приводит высказывания однопартийцев президента.
Формулирует и выдвигает обвинения главе вашингтонской администрации нижняя палата Конгресса США. Для их утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил демократы теоретически могут набрать. Затем обвинительный акт передается в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс.
"Хилл" подчеркивает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) имеет широкие полномочия по изменению правил и сокращению срока проведения данного процесса. "Я думаю, мы очень быстро от него избавимся, - подчеркнул председатель юридического комитета Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). - Если он [обвинительный акт] будет основан на докладе [спецпрокурора Роберта] Мюллера, или чем-то в этом роде, то мы от него быстро избавимся".
Объявление импичмента Трампу потребует двух третей (67) голосов верхней палаты Конгресса. Республиканцы обладают большинством в Сенате и контролируют 53 места, демократы - 47. Джон Корнин (от штата Техас) выразил сомнение в том, что демократы инициируют процесс импичмента президента. "Оно [намерение демократов] потерпит крах. Вот почему они только и могут, что лишь говорить об этом, - считает сенатор. - Они знают, каков будет результат".
"С какой стати нам поддерживать то, что я называю чисто политической акцией? - отметил сенатор Том Тиллис (от штата Северная Каролина). - Мы должны выполнять наш конституционный долг". Он назвал чепухой предположения о том, что законодатели "устроят театр и поднимут этот вопрос до уровня Уотергейтского скандала". Согласно опросам, напомнила "Хилл", менее 40% американцев поддерживают инициирование процедуры импичмента Трампа, в то время как большинство выступает против нее.
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