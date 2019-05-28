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Министр обороны РФ прибыл в Душанбе на переговоры по вопросам модернизации армии

08:15 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе на переговоры с военно-политическим руководством Таджикистана. Планируется обсудить модернизацию вооруженных сил республики и функционирование 201-й российской военной базы, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

"Эти вопросы планируется обсудить сегодня с министром обороны республики Мирзо Шерали", - сказала она. Кроме того, Шойгу примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Основные темы переговоров - вопросы оснащения дислоцированной на территории страны российской военной базы новыми образцами оружия, а также модернизация таджикской армии", - добавила пресс-секретарь российского министра.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.


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