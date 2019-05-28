Власти Венесуэлы "верят в диалог" с оппозицией - Мадуро
08:30 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венесуэлы готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в понедельник президент Николас Мадуро.
По его словам, представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог". "Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы, которая транслировалась в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".
Как отметил Мадуро, в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.
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