Японские спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя упавшего F-35A
08:45 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японские военные спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A ("Эф-35-эй") ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере главного острова страны Хонсю. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая.
"Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали, - приводит его слова агентство Киодо. - Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета".
Ранее в районе крушения была обнаружена часть черного ящика, однако в нем отсутствовал носитель памяти. Причины гибели новейшего самолета по-прежнему неизвестны.
F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Погибший самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries ("Мицубиси хэви индастриз").
Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.
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