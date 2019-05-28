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НОВОСТИ

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства

09:00 28.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Он побывал в станице Луганская, а  также в городе Счастье, где осмотрел позиции военных и пообщался с  бойцами. 

Зеленский называл прекращение конфликта на востоке Украины своей первоочередной задачей.  Эхо Москвы

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