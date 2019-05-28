Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства

09:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Он побывал в станице Луганская, а также в городе Счастье, где осмотрел позиции военных и пообщался с бойцами.

Зеленский называл прекращение конфликта на востоке Украины своей первоочередной задачей. Эхо Москвы