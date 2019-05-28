Армия Израиля атаковала пусковую установку в Сирии

09:05 Источник: Эхо Москвы

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

«Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны», — говорится в сообщении.



В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. РБК