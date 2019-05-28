В Японии мужчина с ножами напал на школьников

09:20 Источник: Эхо Москвы

В Японии мужчина с двумя ножами напал на школьников и взрослых. Погиб ребенок и один взрослый, еще 16 человек ранены, большинство из них — это ученицы младших классов. В полиции сообщили, что нападавший мужчина старше 50-ти ударил себя ножом в шею и умер в больнице. Инцидент произошел на автобусной остановке в городе Кавасаки. Эхо Москвы