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В Японии мужчина с ножами напал на школьников

09:20 28.05.2019 Источник: Эхо Москвы

В Японии мужчина с двумя ножами напал на школьников и взрослых. Погиб ребенок и один взрослый, еще 16 человек ранены, большинство из них — это ученицы младших классов. В полиции сообщили, что нападавший мужчина старше 50-ти ударил себя ножом в шею и умер в больнице. Инцидент произошел на автобусной остановке в городе Кавасаки.  Эхо Москвы

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