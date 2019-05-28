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Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

09:32 28.05.2019 Источник: RNS

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиться международного статуса для Керченского пролива.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе», - сказала Зеркаль в эфире радио «Новое время».  RNS

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