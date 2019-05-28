МВФ заставляет Украину покупать дорогой газ - депутат Рады

10:05 Источник: Известия

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь пожаловался на то, что Украина вынуждена закупать в Европе газ, который по цене в два раза больше себестоимости. Об этом 27 мая сообщил телеканал NewsOne.

По его словам, именно МВФ вынуждает Украину покупать газ за $300–320 за тыс. кубометров, хотя цена в Европе уже снизилась до $160. Он подчеркнул, что невозможность покупать голубое топливо по новой цене также связана со старыми контрактами, которые заключил «Нафтогаз». Известия