МВФ заставляет Украину покупать дорогой газ - депутат Рады
10:05 28.05.2019 Источник: Известия
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь пожаловался на то, что Украина вынуждена закупать в Европе газ, который по цене в два раза больше себестоимости. Об этом 27 мая сообщил телеканал NewsOne.
По его словам, именно МВФ вынуждает Украину покупать газ за $300–320 за тыс. кубометров, хотя цена в Европе уже снизилась до $160. Он подчеркнул, что невозможность покупать голубое топливо по новой цене также связана со старыми контрактами, которые заключил «Нафтогаз». Известия
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