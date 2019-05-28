Белград не обладает контролем над Косово - Вучич

10:20 Источник: РБК

Сербии необходимо признать тот факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. Об этом в выступлении перед членами сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич, передает РТС.

Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. В ходе выступления Вучич призвал депутатов к выбору между «сладкой ложью и горькой правдой». Он подчеркнул, что необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.



«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — сказал он. РБК