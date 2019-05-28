Китай прекратил закупки нефти в Иране
10:32 28.05.2019 Источник: Газета.Ru
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, закупки нефти у Ирана также прекратили Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.
Как отмечается, Пекин больше не покупает нефть у Тегерана из-за напряженности в отношениях с США.
При этом Иран еще «не потерял надежду» на возобновление продаж нефти в Китай. Газета.Ru
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