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НОВОСТИ

Китай прекратил закупки нефти в Иране

10:32 28.05.2019 Источник: Газета.Ru

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, закупки нефти у Ирана также прекратили Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Как отмечается, Пекин больше не покупает нефть у Тегерана из-за напряженности в отношениях с США.

При этом Иран еще «не потерял надежду» на возобновление продаж нефти в Китай.  Газета.Ru

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