Китай прекратил закупки нефти в Иране

10:32 Источник: Газета.Ru

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, закупки нефти у Ирана также прекратили Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Как отмечается, Пекин больше не покупает нефть у Тегерана из-за напряженности в отношениях с США.



При этом Иран еще «не потерял надежду» на возобновление продаж нефти в Китай. Газета.Ru

