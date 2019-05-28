В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В автобусе находились более 40 граждан КНР. По предварительным данным, погибли два человека", - сказал источник. Он добавил, что еще несколько пассажиров получили травмы.

