В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
11:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В автобусе находились более 40 граждан КНР. По предварительным данным, погибли два человека", - сказал источник. Он добавил, что еще несколько пассажиров получили травмы.
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