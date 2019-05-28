В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Миллион пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане. Операцию по пресечению канала поставки из-за рубежа контрафакта провели полицейские совместно с ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители задержали две фуры с поддельной продукцией под брендами известных производителей. Весь товар изъят, часть отправлена на экспертизу.



«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза», — добавила Волк. Говорит Москва

