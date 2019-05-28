В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет
11:05 28.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Миллион пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане. Операцию по пресечению канала поставки из-за рубежа контрафакта провели полицейские совместно с ФСБ.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители задержали две фуры с поддельной продукцией под брендами известных производителей. Весь товар изъят, часть отправлена на экспертизу.
«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза», — добавила Волк. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:32 28.05.2019
- Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
- 11:20 28.05.2019
- Избранный президент Литвы не обещает, что "отношение к России изменится"
- 11:00 28.05.2019
- В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
- 10:32 28.05.2019
- Китай прекратил закупки нефти в Иране
- 10:20 28.05.2019
- Белград не обладает контролем над Косово - Вучич
- 10:05 28.05.2019
- МВФ заставляет Украину покупать дорогой газ - депутат Рады
- 10:00 28.05.2019
- В России в силу вступили новые правила ОМС
- 09:32 28.05.2019
- Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива
- 09:20 28.05.2019
- В Японии мужчина с ножами напал на школьников
- 09:05 28.05.2019
- Армия Израиля атаковала пусковую установку в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать