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В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет

11:05 28.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Миллион пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане. Операцию по пресечению канала поставки из-за рубежа контрафакта провели полицейские совместно с ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители задержали две фуры с поддельной продукцией под брендами известных производителей. Весь товар изъят, часть отправлена на экспертизу.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза», — добавила Волк.  Говорит Москва

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