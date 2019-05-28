0
0
0
НОВОСТИ

Избранный президент Литвы не обещает, что "отношение к России изменится"

11:20 28.05.2019 Источник: Газета.Ru

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает «Sputnik Литва». По его словам, он не обещает, что «отношение к России изменится».

Он также добавил, что Литва не хочет «предавать» своих украинских партнеров. Науседа подчеркнул, что Вильнюс намерен наладить отношения с Минском.

Ранее Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики Литвы.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 28.05.2019
Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
0
41
11:05 28.05.2019
В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет
0
75
11:00 28.05.2019
В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
0
79
10:32 28.05.2019
Китай прекратил закупки нефти в Иране
0
146
10:20 28.05.2019
Белград не обладает контролем над Косово - Вучич
0
155
10:05 28.05.2019
МВФ заставляет Украину покупать дорогой газ - депутат Рады
0
175
10:00 28.05.2019
В России в силу вступили новые правила ОМС
0
166
09:32 28.05.2019
Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива
0
186
09:20 28.05.2019
В Японии мужчина с ножами напал на школьников
0
179
09:05 28.05.2019
Армия Израиля атаковала пусковую установку в Сирии
0
273

Возврат к списку