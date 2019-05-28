Избранный президент Литвы не обещает, что "отношение к России изменится"
11:20 28.05.2019 Источник: Газета.Ru
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает «Sputnik Литва». По его словам, он не обещает, что «отношение к России изменится».
Он также добавил, что Литва не хочет «предавать» своих украинских партнеров. Науседа подчеркнул, что Вильнюс намерен наладить отношения с Минском.
Ранее Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики Литвы. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 28.05.2019
- Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
- 11:05 28.05.2019
- В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет
- 11:00 28.05.2019
- В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
- 10:32 28.05.2019
- Китай прекратил закупки нефти в Иране
- 10:20 28.05.2019
- Белград не обладает контролем над Косово - Вучич
- 10:05 28.05.2019
- МВФ заставляет Украину покупать дорогой газ - депутат Рады
- 10:00 28.05.2019
- В России в силу вступили новые правила ОМС
- 09:32 28.05.2019
- Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива
- 09:20 28.05.2019
- В Японии мужчина с ножами напал на школьников
- 09:05 28.05.2019
- Армия Израиля атаковала пусковую установку в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать