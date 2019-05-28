Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
11:32 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существующие в настоящее время российские сверхзвуковые крылатые ракеты будут совершенствоваться путем увеличения их дальности и доведения скорости до гиперзвуковой. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.
"Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет - увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия. <...> В этом направлении мы и движемся", - сказал он, отвечая на вопрос о направлениях совершенствования этого вида оружия, в частности о возможных изменениях в ракете "Оникс".
Он добавил, что также ведется работа по достижению "универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы".
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