Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующие в настоящее время российские сверхзвуковые крылатые ракеты будут совершенствоваться путем увеличения их дальности и доведения скорости до гиперзвуковой. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет - увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия. <...> В этом направлении мы и движемся", - сказал он, отвечая на вопрос о направлениях совершенствования этого вида оружия, в частности о возможных изменениях в ракете "Оникс".



Он добавил, что также ведется работа по достижению "универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы".

