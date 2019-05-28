В Косовска-Митровице слышна стрельба, армия Сербии приведена в полную готовность - ТВ
12:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом сообщило во вторник национальное ТВ страны.
Сообщается, что утром спецназ полиции непризнанной республики Rosu вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба. Учитывая сложившуюся ситуацию президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность.
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