РФ сможет победить НАТО в случае выхода из него США - эксперты

12:05 Источник: Газета.Ru

Аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) полагают, что НАТО критически необходима поддержка США, передают украинские СМИ.

IISS составил несколько сценариев, при которых Россия противостоит НАТО без американской поддержки. Во всех из них альянс не сможет противостоять военной мощи российской армии, пришли к выводу эксперты.



Аналитики считают, что без США НАТО не сможет «быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных», а также не будет располагать достаточными финансами, чтобы наращивать необходимый для противостояния России военный «избыток».



«В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако в других аспектах поддержка Америки — чрезвычайно необходима», — заключили эксперты. Газета.Ru

