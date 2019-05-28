В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу
12:20 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В городе Вольске Саратовской области подросток напал с топором на ученицу школы. Подозреваемый задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.
"Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ЧП произошло в средней школе № 4 Вольска (поселок Большевик).
Источник в экстренных службах области рассказал ТАСС, что свидетелей инцидента среди детей не было, сейчас всех учащихся отпустили с занятий домой.
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