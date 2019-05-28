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НОВОСТИ

Полиция Косова задержала россиянина-сотрудника миссии ООН

13:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция непризнанного Косова задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом сообщил во вторник президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.

"В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы", - заявил Вучич.

Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) подтвердила задержание своего сотрудника на севере Косова и Метохии. Об этом корр. ТАСС сообщили в посольстве России в Сербии.


"Информацию [о задержании россиянина - сотрудника ООН] подтвердили в МООНК", - сообщили в российской дипмиссии.

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