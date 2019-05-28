Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера
13:05 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице- канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей.
Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц.
НОВОСТИ
- 13:00 28.05.2019
- Полиция Косова задержала россиянина-сотрудника миссии ООН
- 12:32 28.05.2019
- Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина
- 12:23 28.05.2019
- На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников
- 12:20 28.05.2019
- В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу
- 12:05 28.05.2019
- РФ сможет победить НАТО в случае выхода из него США - эксперты
- 12:00 28.05.2019
- В Косовска-Митровице слышна стрельба, армия Сербии приведена в полную готовность - ТВ
- 11:32 28.05.2019
- Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
- 11:20 28.05.2019
- Избранный президент Литвы не обещает, что "отношение к России изменится"
- 11:05 28.05.2019
- В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет
- 11:00 28.05.2019
- В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать