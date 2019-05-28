Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице- канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей.

Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц.

