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НОВОСТИ

В 2018 году оправдательные приговоры в РФ были вынесены по 0,25% уголовных дел

13:20 28.05.2019 Источник: Интерфакс

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.

"По-прежнему остается крайне малым количество оправдательных приговоров. В 2018 году их было вынесено 2 195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (2751 - или 0,3%)", - такие данные приводятся в докладе омбудсмена к конференции по уголовному процессу, распространенному ее пресс-службой во вторник.

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