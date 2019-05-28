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Напавший на ученицу в Вольске принес в школу бутылки с зажигательной смесью - источник

13:32 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток, напавший на ученицу школы в Вольске Саратовской области, принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и использовал их, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу", - рассказал собеседник агентства обстоятельства происшествия в средней школе № 4 Вольска.

Девочка, пострадавшая в результате нападения подростка с топором в школе Вольска Саратовской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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