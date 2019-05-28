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ЕС и США покрывают провокации косоваров против сербов в Косове - Захарова

14:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провокация косоваров против сербов в Косове является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Европейского союза и США. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обострением ситуации в Косове в результате вторжения утром 28 мая косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и задержания 13 местных сербов .

"Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, - отметила дипломат. - Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук".

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