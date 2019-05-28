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НОВОСТИ

Новый предмет появится в российских школах

14:12 28.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В российских школах появится новый предмет. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, новые программы, направленные на формирование здорового образа жизни, будут предназначены для детей четырёх возрастных групп. Скворцова уточнила, что детей в возрасте от трёх до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья. А учеников старших классов будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи.

Программы по здоровому образу жизни могут появиться в 2020 году.  Говорит Москва

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