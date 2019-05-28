В обращение запущены новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
14:32 28.05.2019 Источник: Эхо Москвы
В Европе запущены в обращение новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро. На них будет портрет героини древнегреческой мифологии, Европы. Еще один отличительный знак – цифры 100 и 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый.
Эксперты считают, что это усложнит подделку купюр – старые банкноты этого достоинства постепенно будут изымать из обращения. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:40 28.05.2019
- Россия и Узбекистан будут дружить телерадиокомпаниями
- 14:12 28.05.2019
- Новый предмет появится в российских школах
- 14:00 28.05.2019
- ЕС и США покрывают провокации косоваров против сербов в Косове - Захарова
- 13:32 28.05.2019
- Напавший на ученицу в Вольске принес в школу бутылки с зажигательной смесью - источник
- 13:20 28.05.2019
- В 2018 году оправдательные приговоры в РФ были вынесены по 0,25% уголовных дел
- 13:05 28.05.2019
- Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера
- 13:00 28.05.2019
- Полиция Косова задержала россиянина-сотрудника миссии ООН
- 12:32 28.05.2019
- Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина
- 12:23 28.05.2019
- На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников
- 12:20 28.05.2019
- В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать