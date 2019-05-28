В обращение запущены новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро

14:32 Источник: Эхо Москвы

В Европе запущены в обращение новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро. На них будет портрет героини древнегреческой мифологии, Европы. Еще один отличительный знак – цифры 100 и 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый.

Эксперты считают, что это усложнит подделку купюр – старые банкноты этого достоинства постепенно будут изымать из обращения. Эхо Москвы

