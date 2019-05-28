Россия и Узбекистан будут дружить телерадиокомпаниями
14:40 28.05.2019
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Фото предоставлено посольством Узбекистана в РФ
По информации посольства Узбекистана в России, соглашение подписали и.о. председателя НТРК Узбекистана Алишер Хаджаев и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Документом создаются правовые основы для двустороннего сотрудничества в сфере телевидения и радиовещания посредством широкого и объективного освещения актуальных вопросов политического, экономического развития, различных аспектов жизни и культуры Узбекистана и России. Намечено взаимное участие телерадиокомпаний в международных фестивалях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, проводимых на территории двух стран. Соглашение вступило в силу с момента его подписания.
Владимир Мухин
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