0
0
0
НОВОСТИ

Россия и Узбекистан будут дружить телерадиокомпаниями

14:40 28.05.2019

узбекистан.jpg
Фото предоставлено посольством Узбекистана в РФ
В Москве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией в области телевидения.

По информации посольства Узбекистана в России, соглашение подписали и.о. председателя НТРК Узбекистана Алишер Хаджаев и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Документом создаются правовые основы для двустороннего сотрудничества в сфере телевидения и радиовещания посредством широкого и объективного освещения актуальных вопросов политического, экономического развития, различных аспектов жизни и культуры Узбекистана и России. Намечено взаимное участие телерадиокомпаний в международных фестивалях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, проводимых на территории двух стран. Соглашение вступило в силу с момента его подписания.

Владимир Мухин

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 28.05.2019
В обращение запущены новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
0
31
14:12 28.05.2019
Новый предмет появится в российских школах
0
64
14:00 28.05.2019
ЕС и США покрывают провокации косоваров против сербов в Косове - Захарова
0
84
13:32 28.05.2019
Напавший на ученицу в Вольске принес в школу бутылки с зажигательной смесью - источник
0
109
13:20 28.05.2019
В 2018 году оправдательные приговоры в РФ были вынесены по 0,25% уголовных дел
0
121
13:05 28.05.2019
Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера
0
137
13:00 28.05.2019
Полиция Косова задержала россиянина-сотрудника миссии ООН
0
157
12:32 28.05.2019
Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина
0
153
12:23 28.05.2019
На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников
0
152
12:20 28.05.2019
В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу
0
170

Возврат к списку