Посольство РФ потребовало освобождения россиянина-сотрудника ООН в Косове

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника Миссии ООН. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, распространенном во вторник.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении.



В то же время Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) сообщила, что россиянин Михаил Краснощеков, задержанный сотрудник Миссии ООН в Косове, находится в больнице с телесными повреждениями.

"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - цитирует миссия слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

