0
0
101
НОВОСТИ

Посольство РФ потребовало освобождения россиянина-сотрудника ООН в Косове

15:12 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника Миссии ООН. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, распространенном во вторник.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении.

В то же время Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) сообщила, что россиянин Михаил Краснощеков, задержанный сотрудник Миссии ООН в Косове, находится в больнице с телесными повреждениями. 

"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - цитирует миссия слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 28.05.2019
Начальник Штаба сухопутных сил Японии прокатился на российском танке Т-80
0
15
16:00 28.05.2019
Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр не подходит на должность канцлера - Bloomberg
0
33
15:32 28.05.2019
В Тамбове четырехлетний ребенок на автомобиле сбил 80-летнюю женщину
0
87
15:00 28.05.2019
Россия и Узбекистан будут дружить телерадиокомпаниями
0
143
14:32 28.05.2019
В обращение запущены новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
0
158
14:12 28.05.2019
Новый предмет появится в российских школах
0
187
14:00 28.05.2019
ЕС и США покрывают провокации косоваров против сербов в Косове - Захарова
0
172
13:32 28.05.2019
Напавший на ученицу в Вольске принес в школу бутылки с зажигательной смесью - источник
0
189
13:20 28.05.2019
В 2018 году оправдательные приговоры в РФ были вынесены по 0,25% уголовных дел
0
207
13:05 28.05.2019
Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера
0
220

Возврат к списку