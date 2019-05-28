Посольство РФ потребовало освобождения россиянина-сотрудника ООН в Косове
15:12 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника Миссии ООН. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, распространенном во вторник.
"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении.
В то же время Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) сообщила, что россиянин Михаил Краснощеков, задержанный сотрудник Миссии ООН в Косове, находится в больнице с телесными повреждениями.
"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - цитирует миссия слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.
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