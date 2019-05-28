В Тамбове четырехлетний ребенок на автомобиле сбил 80-летнюю женщину

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четырёхлетний ребёнок на автомобиле сбил 80-летнюю женщину в Тамбове. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло накануне. «Четырёхлетний мальчик, оставленный на короткое время без внимания своих родственников, находясь на водительском сиденье автомобиля Citroen C4, принадлежащего его маме, допустил запуск двигателя и непроизвольное движение вперёд транспортного средства. При движении автомобиль наехал на женщину 1938 года рождения», — говорится в сообщении. Пострадавшую с травмой ноги доставили в городскую больницу. Говорит Москва

