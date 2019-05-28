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Начальник Штаба сухопутных сил Японии прокатился на российском танке Т-80

16:12 28.05.2019 Источник: Интерфакс

Начальник Главного Штаба сухопутных Сил самообороны Японии Горо Юаса посетил расположенную в Подмосковье Кантемировскую танковую дивизию, сообщили "Интерфаску" в пресс-службе Западного военного округа.

Генерал Юаса ознакомился с объектами инфраструктуры и прокатился на танке Т-80 на полигоне Головеньки. Горо Юаса отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый приём.

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