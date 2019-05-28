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Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили

17:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ появился во вторник на сайте главы государства.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом теперь уже бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.

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