Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили
17:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ появился во вторник на сайте главы государства.
Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом теперь уже бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.
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