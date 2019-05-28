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Российский дипломат госпитализирован в Косове с тяжелыми травмами головы - врач

17:40 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский дипломат Михаил Краснощеков доставлен в больницу Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщил во вторник главврач больницы Златан Элек.

По его словам, в больницу поступил российский гражданин Михаил Краснощеков 1956 г.р., сотрудник Миссии ООН в Косове, работающий в регионе 20 лет. "Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска- Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением", - цитирует слова доктора агентство Танюг.

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